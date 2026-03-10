Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 10 mar 2026 - 12:14

Nunca dejemos de soñar y creer

Sol Muñoz, representante de la Conmebol en la FIFA, nos cuenta de sus labor dentro del mundo del fútbol y cómo se apasionó por el deporte.

Nuestra TV