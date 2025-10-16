Actualizada: 16 oct 2025 - 12:18
Compartir
Obesidad: una enfermedad que puede ser mortal
El Dr. Napoleón Salgado nos explica todo sobre la obesidad, sus riesgos y nos da tips, consejos y tratamientos para prevenirla y controlarla.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 16 oct 2025 - 12:18
Compartir
El Dr. Napoleón Salgado nos explica todo sobre la obesidad, sus riesgos y nos da tips, consejos y tratamientos para prevenirla y controlarla.