Actualizado: 12 jun 2026 - 11:58
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"Sí Se Puede” impulsar el sueño de todo un país
Christopher Vélez, cantante ecuatoriano, visitó esTAmañana para presentar “Sí Se Puede”, un tema creado para alentar a La Tri en Mundial 2026.
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Actualizado: 12 jun 2026 - 11:58
Compartir
Christopher Vélez, cantante ecuatoriano, visitó esTAmañana para presentar “Sí Se Puede”, un tema creado para alentar a La Tri en Mundial 2026.