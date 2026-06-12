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Noticias

Actualizado: 12 jun 2026 - 11:58

"Sí Se Puede” impulsar el sueño de todo un país

Christopher Vélez, cantante ecuatoriano, visitó esTAmañana para presentar “Sí Se Puede”, un tema creado para alentar a La Tri en Mundial 2026.

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