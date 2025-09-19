Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 19 sep 2025 - 12:04

Paco Godoy 'el rey del piano y acordeon' visita esTAmañana

Paco Godoy musico y compositior pone a bailar al set de esTAmañana con música autentica ecuatorina.

