Actualizada: 11 feb 2026 - 12:57
Compartir
Pancho Terán y Fausto Miño un versus de amigos
En esTAmañana, Fausto Miño y Pancho Terán se unen para contar anécdotas de canciones y su próximo show para San Valentín.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 11 feb 2026 - 12:57
Compartir
En esTAmañana, Fausto Miño y Pancho Terán se unen para contar anécdotas de canciones y su próximo show para San Valentín.