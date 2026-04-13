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Actualizada: 13 abr 2026 - 11:59

De Ecuador a la NASA y más allá

José Granda, vocero de la NASA, nos contó los pormenores de la misión Artemis II que rodeo la luna.

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