Actualizada: 06 feb 2026 - 15:47
Compartir
¿Qué hacer cuando tu pareja no te escucha?
Gissela Echeverría, terapeuta familiar, explica qué sucede en las relaciones de pareja cuando una de las partes no se siente escuchada.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 06 feb 2026 - 15:47
Compartir
Gissela Echeverría, terapeuta familiar, explica qué sucede en las relaciones de pareja cuando una de las partes no se siente escuchada.