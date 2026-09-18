Actualizada: 18 sep 2026 - 13:23
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Un pasaporte para coleccionar Ecuador
Damián Solís, fundador de MUCA Ecuador, presenta un pasaporte turístico con 40 sellos inspirados en destinos del país para convertir cada viaje en un recuerdo.
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Actualizada: 18 sep 2026 - 13:23
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Damián Solís, fundador de MUCA Ecuador, presenta un pasaporte turístico con 40 sellos inspirados en destinos del país para convertir cada viaje en un recuerdo.