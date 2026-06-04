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Actualizado: 04 jun 2026 - 12:57

La voz ecuatoriana de los octágonos de la UFC

Jacqueline Enríquez, periodista deportiva, comparte cómo llegó a cubrir la UFC y la pasión que la impulsa a seguir creciendo en el periodismo deportivo.

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