Actualizado: 04 jun 2026 - 12:57
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La voz ecuatoriana de los octágonos de la UFC
Jacqueline Enríquez, periodista deportiva, comparte cómo llegó a cubrir la UFC y la pasión que la impulsa a seguir creciendo en el periodismo deportivo.
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Jacqueline Enríquez, periodista deportiva, comparte cómo llegó a cubrir la UFC y la pasión que la impulsa a seguir creciendo en el periodismo deportivo.