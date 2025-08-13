Actualizada: 13 ago 2025 - 12:54
Compartir
Pasta carbonara, la receta de Cocinando esTAmañana
Este miércoles 13 de agosto del 2025, el plato del chef 'Pipe' fue una deliciosa pasta a la carbonara. Fácil de preparar y lo puedes hacer en familia.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 13 ago 2025 - 12:54
Compartir
Este miércoles 13 de agosto del 2025, el plato del chef 'Pipe' fue una deliciosa pasta a la carbonara. Fácil de preparar y lo puedes hacer en familia.