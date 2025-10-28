Actualizada: 28 oct 2025 - 12:32
Compartir
Pastel de suspiros con dulce de leche, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 28 de octubre del 2025 preparamos pastel de suspiros con dulce de leche, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 28 oct 2025 - 12:32
Compartir
Este martes 28 de octubre del 2025 preparamos pastel de suspiros con dulce de leche, junto al chef Felipe Campana.