Actualizada: 12 dic 2025 - 11:51
Compartir
Patricia González, voz y sentimiento
Julián Campos conversa con Patricia González, la gran cantante ecuatoriana. Repasamos sus historias, sus anécdotas, su vida.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 12 dic 2025 - 11:51
Compartir
Julián Campos conversa con Patricia González, la gran cantante ecuatoriana. Repasamos sus historias, sus anécdotas, su vida.