Actualizada: 27 feb 2026 - 12:05
Un perro con una habilidad diferente
'Samai' es un perro estadounidense que tiene la habilidad de rastrear objetos o dispositivos electrónicos y en esTAmñana lo pusimos a prueba.
