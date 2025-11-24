Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 24 nov 2025 - 12:50

El peso del ‘te amo’ en una relación

La psicóloga Jineth Solano explica por qué del temido 'te amo' y la comunicación representa el 80% del éxito en una relación de pareja.

