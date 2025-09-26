Actualizada: 26 sep 2025 - 12:26
Pierpaolo Laconi y el arte de hacer burbujas
El artista Pierpaolo Laconi presentó una performance única con burbujas, combinando creatividad y espectáculo en un show fascinante.
