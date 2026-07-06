Actualizado: 06 jul 2026 - 12:13
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Cuando la pintura parece cobrar vida
Dominique Salvador, pintora ecuatoriana, comparte el proceso detrás de su obra hiperrealista, un estilo que le ha valido reconocimiento nacional e internacional.
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Actualizado: 06 jul 2026 - 12:13
Compartir
Dominique Salvador, pintora ecuatoriana, comparte el proceso detrás de su obra hiperrealista, un estilo que le ha valido reconocimiento nacional e internacional.