Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizado: 06 jul 2026 - 12:13

Cuando la pintura parece cobrar vida

Dominique Salvador, pintora ecuatoriana, comparte el proceso detrás de su obra hiperrealista, un estilo que le ha valido reconocimiento nacional e internacional.

Nuestra TV