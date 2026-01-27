Actualizada: 27 ene 2026 - 11:53
Compartir
A ponerle todo el sabor
Las campeonas mundiales de salsa y bachata llegaron para enseñarle a Ale Boada y Christian Norris unos pasos básicos para conquistar la pista.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 27 ene 2026 - 11:53
Compartir
Las campeonas mundiales de salsa y bachata llegaron para enseñarle a Ale Boada y Christian Norris unos pasos básicos para conquistar la pista.