Actualizada: 12 mar 2026 - 12:18
El potencial del cine ecuatoriano
Alfredo León, cineasta ecuatoriano, explicó que, nuestro cine es valorado fuera pero darle un empujón desde Ecuador es importante.
