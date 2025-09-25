Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 25 sep 2025 - 10:26

Presentación de las mascotas mundialistas

En esTAmañana reaccionamos a la presentación de las mascotas del Mundial 2026 junto a La Voz de La Tri, Alfonso Laso.

