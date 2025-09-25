Actualizada: 25 sep 2025 - 10:26
Compartir
Presentación de las mascotas mundialistas
En esTAmañana reaccionamos a la presentación de las mascotas del Mundial 2026 junto a La Voz de La Tri, Alfonso Laso.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 25 sep 2025 - 10:26
Compartir
En esTAmañana reaccionamos a la presentación de las mascotas del Mundial 2026 junto a La Voz de La Tri, Alfonso Laso.