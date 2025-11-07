Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 07 nov 2025 - 12:50

Presentador, empresario y chef

El expresentador de tv, Roberto Begué nos cuenta sobre su nueva faceta de chef ‘pizzero’. Además, unas anécdotas de su paso por Teleamazonas.

Nuestra TV