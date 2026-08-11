Actualizada: 11 ago 2026 - 12:01
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Los primeros seis años que dejan huella
Viviana Chacón, psicoterapeuta, explica por qué los primeros seis años de vida son clave en la formación del carácter y desarrollo de los hijos.
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Viviana Chacón, psicoterapeuta, explica por qué los primeros seis años de vida son clave en la formación del carácter y desarrollo de los hijos.