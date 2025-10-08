Actualizada: 08 oct 2025 - 11:19
Compartir
La promesa del taekwondo ecuatoriano Íker Tapia
Con solo unos años de práctica, Íker Tapia demuestra que la disciplina y la pasión pueden forjar grandes talentos.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 08 oct 2025 - 11:19
Compartir
Con solo unos años de práctica, Íker Tapia demuestra que la disciplina y la pasión pueden forjar grandes talentos.