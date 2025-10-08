Actualizada: 08 oct 2025 - 12:44
Compartir
Pulpo a la parrilla con papas, la receta de Cocinando esTAmañana
Este miércoles 8 de octubre del 2025 preparamos Pulpo a la parrilla con papas, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 08 oct 2025 - 12:44
Compartir
Este miércoles 8 de octubre del 2025 preparamos Pulpo a la parrilla con papas, junto al chef Felipe Campana.