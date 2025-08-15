Actualizada: 15 ago 2025 - 12:51
¿Quieres aprernder a bailar salsa? En esTAmañana te mostramos los pasos básicos
El ritmo de hoy: Carlos Andrés Espinoza, coreografo, nos enseña los pasos básicos para aprender a bailar salsa.
El ritmo de hoy: Carlos Andrés Espinoza, coreografo, nos enseña los pasos básicos para aprender a bailar salsa.