Actualizada: 17 ago 2026 - 12:09
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Quito Jazz Club: el jazz que pone ritmo en esTAmañana
Daniel Herrera, músico, pianista y tecladista, y Michael Blanchard, saxofonista y docente de jazz, llegan con su música a esTAmañana.
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Actualizada: 17 ago 2026 - 12:09
Compartir
Daniel Herrera, músico, pianista y tecladista, y Michael Blanchard, saxofonista y docente de jazz, llegan con su música a esTAmañana.