Actualizada: 05 nov 2025 - 12:48
Re-cicletas: una alternativa de movilidad sostenible
El director de la Fundación Re-cicletas, Juan Eduardo nos enseña como sus bicicletas de botellas plásticas pueden hacer la diferencia.
