Recibir una herencia trae ciertas obligaciones: un especialista da las claves en esTAmañana

Cuando recibimos una herencia, asumimos activos y pasivos. Hay obligaciones pendientes con el SRI, con una serie de tributos pendientes. Esa es una de las primeras reflexiones del abogado Víctor Jarrín en el set de esTAmañana.

El experto estuvo en el matinal de TeleAmazonas, en la jornada del lunes 15 de septiembre del 2025. Jarrín explicó cuáles son los pasos que deben realizar las personas cuando reciben una herencia y cómo saber si hay obligaciones pendientes.

El abogado recordó que, en muchos casos como las deudas por créditos hipotecarios, ahora también se pagan seguros de desgravamen. Lo que hacen estos seguros es evitar que los herederos puedan seguir asumiendo la deuda generada por la persona que falleció.

¿Me conviene recibir la herencia? Es importante hacer un juicio con beneficio de inventario para saberlo? Víctor Jarrín/ abogado

El especialista recordó en esTAmañana que, por ejemplo, en el caso de los automóviles, hay que hacer el proceso de traspaso de dominio, además del pago de las obligaciones pendientes -multas, sanciones-.

En la legislación ecuatoriana también existe el llamado juicio por beneficio de inventario. En el que, básicamente, la persona beneficiada puede determinar si le conviene o no adquirir la herencia y las obligaciones que de ésta se desprendan.