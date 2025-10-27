Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 27 oct 2025 - 12:26

Récord Guinness para Ecuador

El conferencista y deportista ecuatoriano Millán Ludeña nos explica de las dificultades y limitaciones que tiene conseguir un Récord Guinness para Ecuador y cómo lo logro.

Nuestra TV