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Noticias

Actualizada: 23 sep 2026 - 12:26

De las redes sociales a las calles, ¿qué es farmear aura?

Luciana Musello, magíster en Internet, Cultura y Sociedad, explica qué es “farmear aura” y cómo las tendencias digitales llegan a la vida cotidiana.

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