Actualizada: 23 sep 2026 - 12:26
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De las redes sociales a las calles, ¿qué es farmear aura?
Luciana Musello, magíster en Internet, Cultura y Sociedad, explica qué es “farmear aura” y cómo las tendencias digitales llegan a la vida cotidiana.
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Actualizada: 23 sep 2026 - 12:26
Compartir
Luciana Musello, magíster en Internet, Cultura y Sociedad, explica qué es “farmear aura” y cómo las tendencias digitales llegan a la vida cotidiana.