Actualizada: 03 dic 2025 - 15:53
La Reina de Quito y su labor social
La reina de Quito, María Emilia Sánchez, nos cuenta sobre su proyecto y cómo trabajará durante su reinado para el beneficio de la sociedad capitalina.
