Actualizada: 23 sep 2025 - 14:07
Compartir
Repe mestizo y ají de pepa de sambo, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 23 de septiembre del 2025 preparamos repe mestizo y ají de pepa de sambo, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 23 sep 2025 - 14:07
Compartir
Este martes 23 de septiembre del 2025 preparamos repe mestizo y ají de pepa de sambo, junto al chef Felipe Campana.