Actualizado: 16 nov 2026 - 15:13
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El poder de la risa
Reír ayuda a reducir el cortisol, la hormona vinculada al estrés, menciona Gabriela Vinueza Psicóloga. Conoce los beneficios de la risa en esta entrevista.
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Reír ayuda a reducir el cortisol, la hormona vinculada al estrés, menciona Gabriela Vinueza Psicóloga. Conoce los beneficios de la risa en esta entrevista.