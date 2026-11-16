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El poder de la risa

Reír ayuda a reducir el cortisol, la hormona vinculada al estrés, menciona Gabriela Vinueza Psicóloga. Conoce los beneficios de la risa en esta entrevista.