Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 12 mar 2026 - 12:13

¿La ropa ya no te queda como antes?

Carolina Abril, asesora de imagen, trae tips para usar esa ropa que te gusta, pero no crees que te pueda quedar por tu edad o críticas externas. 

Nuestra TV