Las rosas de Ecuador llegan al otro lado del mundo
El agrónomo Carlos Eduardo Tocain nos cuenta en esTAmañana como se promocionan los productos nacionales en países del sudeste asiático.
