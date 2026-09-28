Programa 319 de esTAmañana | Joyas, pasarelas y maquillajes

Salón en salsa de alcaparras, la receta de Cocinando esTAmañana

Este lunes 28 de septiembre del 2026 preparamos salón en salsa de alcaparras, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.