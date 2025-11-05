Actualizada: 05 nov 2025 - 12:48
Compartir
La salsa se baila a la ecuatoriana
El campeón mundial de salsa, Matías Jiménez con 16 años es el mejor representante de Ecuador de este género musical que se baila en todo el mundo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 05 nov 2025 - 12:48
Compartir
El campeón mundial de salsa, Matías Jiménez con 16 años es el mejor representante de Ecuador de este género musical que se baila en todo el mundo.