Actualizada: 12 nov 2025 - 12:45
Compartir
Sanemos con el sonido
El maestro del sonido Vik Rampal nos explica cómo funcionan las terapias con ondas del sonido para sanar al cuerpo físico y nuestra energía interna.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 12 nov 2025 - 12:45
Compartir
El maestro del sonido Vik Rampal nos explica cómo funcionan las terapias con ondas del sonido para sanar al cuerpo físico y nuestra energía interna.