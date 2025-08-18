Actualizada: 18 ago 2025 - 16:54
Compartir
Separación de bienes antes y durante el matrimonio
El Abogado Responde: María Camila Carrillo, abogada, habla del proceso para realizar la separación de bienes previo al matrimonio e incluso después de eso.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 18 ago 2025 - 16:54
Compartir
El Abogado Responde: María Camila Carrillo, abogada, habla del proceso para realizar la separación de bienes previo al matrimonio e incluso después de eso.