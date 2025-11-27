Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 27 nov 2025 - 13:20

Shalom Mendieta y su voz melódica

La cantante ecuatoriana Shalom Mendieta nos cuenta en esTAmañana sobre su trayectoria y su colaboración en 'Looking for Paradise' con Alejandro Sanz.

Nuestra TV