Actualizada: 20 feb 2026 - 11:56
Siempre con la mejor terapia de la risa
Los payasos voluntarios son personas que llevan terapia de la risa a hospitales, geriátricos y comunidades vulnerables y hoy hablaron de su noble labor.
