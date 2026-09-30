Actualizado: 30 sep 2026 - 12:12
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Sopa uchu jacu, la receta de Cocinando esTAmañana
Este miércoles 30 de septiembre del 2026 preparamos sopa uchu jacu, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizado: 30 sep 2026 - 12:12
Compartir
Este miércoles 30 de septiembre del 2026 preparamos sopa uchu jacu, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.