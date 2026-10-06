Actualizado: 06 oct 2026 - 12:15
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Sopa wantan, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 6 de octubre del 2026 preparamos sopa wantan, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizado: 06 oct 2026 - 12:15
Compartir
Este martes 6 de octubre del 2026 preparamos sopa wantan, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.