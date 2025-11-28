Actualizada: 28 nov 2025 - 12:50
Compartir
Los superpoderes del baile en el cuerpo
Patty Salame, coach deportiva, nos cuenta por qué el baile tiene superpoderes en el cuerpo y los múltiples beneficios que aporta.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 28 nov 2025 - 12:50
Compartir
Patty Salame, coach deportiva, nos cuenta por qué el baile tiene superpoderes en el cuerpo y los múltiples beneficios que aporta.