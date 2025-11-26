Actualizada: 26 nov 2025 - 13:49
Compartir
Supersonic: el ciclista de 7 años que ya destaca
El ciclista Juan Carlos Parra, de apenas 7 años y conocido como 'Supersonic', nos cuenta qué significó ganar su primer campeonato sudamericano.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 26 nov 2025 - 13:49
Compartir
El ciclista Juan Carlos Parra, de apenas 7 años y conocido como 'Supersonic', nos cuenta qué significó ganar su primer campeonato sudamericano.