Actualizado: 01 oct 2026 - 12:11
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Un talento del clavado ecuatoriano
Santiago Choez, clavadista ecuatoriano de 18 años y campeón de los Juegos Sudamericanos, cuenta cómo nació su pasión por los clavados y su camino hacia Los Ángeles 2028.
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Santiago Choez, clavadista ecuatoriano de 18 años y campeón de los Juegos Sudamericanos, cuenta cómo nació su pasión por los clavados y su camino hacia Los Ángeles 2028.