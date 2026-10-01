Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizado: 01 oct 2026 - 12:11

Un talento del clavado ecuatoriano

Santiago Choez, clavadista ecuatoriano de 18 años y campeón de los Juegos Sudamericanos, cuenta cómo nació su pasión por los clavados y su camino hacia Los Ángeles 2028.

Nuestra TV