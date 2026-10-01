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Un talento del clavado ecuatoriano

Santiago Choez, clavadista ecuatoriano de 18 años y campeón de los Juegos Sudamericanos, cuenta cómo nació su pasión por los clavados y su camino hacia Los Ángeles 2028.