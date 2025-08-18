Actualizada: 18 ago 2025 - 17:18
Compartir
Talento, historia y crecimiento de Yo Me Llamo Alejandro Fernández
Paúl Carrera, imitador de Alejandro Fernández, habla de su historia y lo que ha conseguido luego de participar en Yo Me Llamo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 18 ago 2025 - 17:18
Compartir
Paúl Carrera, imitador de Alejandro Fernández, habla de su historia y lo que ha conseguido luego de participar en Yo Me Llamo.