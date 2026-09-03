Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 03 sep 2026 - 13:24

Tecnología, trasplantes y nuevas posibilidades

Esteban Calderón, cirujano ecuatoriano, habla sobre el aporte de la robótica en procedimientos menos invasivos.

Nuestra TV