Actualizada: 03 sep 2026 - 13:24
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Tecnología, trasplantes y nuevas posibilidades
Esteban Calderón, cirujano ecuatoriano, habla sobre el aporte de la robótica en procedimientos menos invasivos.
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Esteban Calderón, cirujano ecuatoriano, habla sobre el aporte de la robótica en procedimientos menos invasivos.