Actualizada: 27 nov 2025 - 13:20

Tendencias 2025: estilo creativo y old money

La diseñadora Carolina Abril nos habla de las nuevas tendencias para 2025 y comparte tips para vestir con estilo versátil.

