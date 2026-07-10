Actualizado: 10 jul 2026 - 12:05
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Un tenor con todas las de ley lírica
Daniel Trujillo, tenor, visita esTAmañana para compartir su talento, interpretar grandes obras de la música clásica y recorrer los momentos de su trayectoria artística.
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Daniel Trujillo, tenor, visita esTAmañana para compartir su talento, interpretar grandes obras de la música clásica y recorrer los momentos de su trayectoria artística.