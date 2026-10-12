Actualizado: 12 oct 2026 - 10:26
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El ‘Tío Tuco’ conquista el podio mundial
Antonio Holguín, conocido como el ‘Tío Tuco’, obtuvo una medalla de bronce en halterofilia en Atenas y logró competir a sus 80 años.
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Actualizado: 12 oct 2026 - 10:26
Compartir
Antonio Holguín, conocido como el ‘Tío Tuco’, obtuvo una medalla de bronce en halterofilia en Atenas y logró competir a sus 80 años.